Pariisist leiab maakonna suurima ratsamaneeži

Lääne-Viru maakonna kümmekonnale ratsutamise sisemaneežile lisandunud Kadrina valla Pariisi Talli maneež muutus omal ajal juhuse tahtel hobuste kasvatamise juurde sattunud Olev Käspersoni sõnul reaalsuseks olude sunnil. “Eks see meie kliima on, mis seda tegema sundis. Ratsutamisega tegelevad lapsed on olemas, aga vajalikke tingimusi aastaringseks harjutamiseks neil polnud,” rääkis 59-aastane ettevõtja.