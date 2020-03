Repliik: ilma paanikata, seltsimehed!

Tellijale

Meil on ühine, globaalne mure, mis paneb palet maski taha peitma ja maniakaalselt käsi pesema. Palju räägitakse piisknakkuse vältimisest ja jagatakse infot uutest haigusjuhtudest. Pandeemiajärgsest ühiskonnast on vändatud filme ja seriaale. See on maailm, milles nõrgad on välja surnud ja tugevad jäänud.