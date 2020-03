Vastukaja: Andres versus Pearu

Tellijale

Paljudele Kadrina kooli ja keskkooli lõpetajatele tuli suure üllatusena väide, et kooliharidus Kadrinas sai alguse 20. septembril 1906. Senini on Kadrina kooli alguseks loetud aastat 1902. Mälestusteraamatu “Kadrina kool 100” 7. leheküljelt loen: “Kadrina kihelkonnakool. See ei ole mitte kihelkonnakool, nagu neid Lõuna-Eestis sellel ajal tunti, waid erakool, mida ülewal katsus pidada kohalik seltskond. Toekamaks tegelaseks oli kohalik pastor Joh. Luther. Kool awati 1902. a sügisel Kadapikus Strandmanni majas. Koolijuhatajaks oli Ernst Martinson. Õpilasi oli 32, nendest 23 poissi ja 9 tütarlast. 20. septembrist 1906 taasalustas kool tööd J. H. Lutheri erakoolina endise vasevalutöökoja omaniku R. Johansoni hoonetes. 1907. aastast alates tegutses kool Kadrina Eesti Hariduse Seltsi Koolina. 1921. aastast algas Kadrina algkooli ajajärk, mis kestis II maailmasõjani.”