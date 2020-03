Karantiinis olijad: pole midagi kummalist ega ehmatavat

Jule Käen-Torm ütles, et kodus kinniste uste taga ollakse mõistagi kogu perega. “Mis seal ikka. Inimesed on ennegi kodus haiged olnud. See ei ole nii traagiline. Kõik on hästi. See pole tüütu,” rääkis pereema.

Direktor kinnitas, et koolimajas pole ta pärast reisi kordagi käinud. Küll on direktorile ette heidetud, et ta on sõidutanud oma last kooli. Altroff ütles, et kuna tema laps reisil ei viibinud ja temal endal pole ühtegi haigusnähtu seni ilmnenud, käis ta laps eelmise nädala alguses koolis. “Ühtegi põhjust ta koju jätta ei olnud. Samuti olen oma last mõne korra autoga transportinud. Neljapäeval jäi ta aga palavikku ja viibib praeguse hetkeni kodus.”