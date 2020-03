Suurettevõtja: hinnatõus ja kaupade kadumine

HKScan Estonia AS-i juhatuse esimees Anne Mere ütles, et ettevaatusabinõuna on ettevõte piiranud ärireise ja need on lubatud vaid väga ärikriitilistel juhtudel. Lisaks ei soovitata ettevõtte territooriumil kohtuda äripartnerite ja klientidega. Mõistagi desinfitseeritakse lisaks.

Töötajate kohta märkis Mere, et kui viirusekandjaga kokku puutunud töötaja tunneb ise ennast tervena, soovitavad nad siiski tal kolleegide kaitseks koju jääda. Ja kui töötaja on karantiinis ning ei ole haigestunud, on esimene variant pakkuda talle kaugtöö võimalust. “Hindame iga situatsiooni eraldi ja võtame vastu parima võimaliku otsuse nii töötaja tervist silmas pidades kui ka ettevõtte kui terviku heaolu arvestades,” rääkis Mere. Juhatuse esimees nentis, et kohaste ettevaatusabinõude kasutuselevõtul on prioriteet see, et ettevõtte töötajad oleksid terved. “See aitab meil kindlustada ka seda, et meie kliendid saaksid oma tellitud kaubad kätte,” lausus Mere.

Riigile soovitas juhatuse esimees, et vajalikud otsused tehtaks teadmis- ja faktipõhiselt ning et need aitaks samas vältida ühiskonnas ebavajaliku stressi teket.

Võimalikust majanduskriisist rääkides ütles Mere, et Eesti majandus väga tugevalt seotud välisriikide majanduse käekäiguga.

“Kui meie peamistes ekspordiriikides tekib töö- ja tootmisseisakuid, avaldab see mõju Eesti eksportivatele ettevõtetele. Samuti võib lühiajaliselt tekkida mõne kaubaartikli puudujääk, mis nende toodete hindu ajutiselt tõstavad,” lausus Anne Mere.

AS-i Kunda Nordic Tsement tegevjuht Meelis Einstein ütles, et seni pole nad pidanud kedagi oma töötajatest karantiini panema. Kui selline vajadus peaks tööandjat tabama, mida püütakse siis töötajale võimaldada? “Kui inimene on haige, siis muidugi haigusleht, kui saab kaugtööd teha, siis on väga hea. Niisama kodus istumise eest meil palka maksta praegu kavas ei ole,” rääkis Einstein. Ettevaatusabinõudena on ettevõttes peetud videokoosolekuid, välismaale reisimisel on kriips peal.