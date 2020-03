Vinni vald tühistas kooliekskursioonid

Tellijale

Vinni vallavanem Rauno Võrno ütles, et lühikese etteteatamistähtajaga kriisikoosoleku kokkukutsumiseks oli kolm põhjust: olukord Vinni-Pajusti gümnaasiumis, Vinni spordihoones ja valla allasutustes. “Me kõik teame, mis maailmas toimub, ja me ei saa koroonaviiruse ohust mööda vaadata,” lausus ta.

Vinni-Pajusti gümnaasiumis on vallavanema sõnul tekkinud lastevanemate vahel infosõda. “Üks laps käis koos vanematega koolivaheajal Filipiinidel,” selgitas Võrno. “Lastevanemate vahel tekkis vaidlus, kas see laps võib nüüd koolis käia või mitte. Direktor palus terviseametilt seisukohta ja sai esmaspäeval vastuse, et kuna Filipiinid ei kuulu koroonaviirusest ohustatud piirkonda, pole lapsel ka mingit põhjust kaks nädalat õppetööst eemal olla.”