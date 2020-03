Desovahendeid jagub kõigile, paanikaks pole põhjust

Rakvere linna apteekides desovahendite defitsiiti ei ole. Ühegi apteegi riiulitel puhastusvahendite sildi juures tühjus ei laiuta, valiku võib teha pudeli suurusest või toote hinnast lähtudes. “Enne tellisid tootjad desovahendite pudeleid ja korke Hiinast, praegu on see variant asendatud Euroopa-siseste tellimustega. Sellest tulenevalt võib esineda ka mõningaid varieerumisi hindades,” jagas proviisor Tiina Kompus selgitusi. “Kätepesust ja selle olulisusest on räägituid aastaid, kuid üldjuhul hakatakse sellele tähelepanu pöörama olukordades, mil levikul on mõni viirus,” lisas ta.