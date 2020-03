Bussifirmad pole koroonaviiruse tõttu käsulaudu saanud

Ambus lisas, et hoopis teise valdkonna inimesena pole ta ka kursis, kuidas käituda desovahenditega efektiivselt. “Ei tea ju, milliste kohtade desinfitseerimisele erilist tähelepanu pöörata. Aga lähiajal pole mul õnneks ka välisreise kavas, nii et praegu ma veel väga ei muretse,” kõneles ta.

Rein Tali mainis, et tema ettevõte on saanud küll koroonaviiruseteemalise ringkirja, kuid see oli üldsõnaline, teavitades vaid ohust. “Mingeid juhiseid selles polnud,” ütles ta. “Tegeleme õpilaste veoga. Kui olukord peaks hullemaks minema, tuleb küsida nõu, mida ette võtta.”