Mispuhul saab KredExist eluasemelaenu käendust?

Kui kõik tingimused on täidetud, saab KredExi abil kinnisvara soetada.

Arco Vara maakler Terje Võrk selgitab, millistel puhkudel on lootust KredExist käendust saada ja millistel mitte. Vahel selgub, et inimestele on jäänud eksiarvamus, nagu annaks KredEx eluasemelaenu.