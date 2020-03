Veidemani tiim alistus Erkmaa omale

Kohe pärast pühapäevase matši lõppemist andis koduklubi Veidemanile ja teistele palluritele teada, et nad saavad nädala vabaks ning ühtegi mängu koroonaviiruse tõttu ei peeta. “Alguses mõtlesin, et pole hullu ja saan vähemalt trenni teha, aga selgus, et ka treenida pole võimalik, sest jõusaalid on suletud,” kõneles Veideman.