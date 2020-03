Maamess lükkub septembrisse

“Pärast põhjalikke arutelusid korraldusmeeskonnaga ei pea me võimalikuks maamessi korraldada 16.–18. aprillil, vaid peame ainuõigeks see edasi lükata septembrisse,” rääkis maamessi projektijuht Margus Kikkul. Kikkuli sõnul ei langetatud otsust kergelt, sest maamessil on seljataga väärikas ajalugu.