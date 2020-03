Arvo Pärdi sünnipäeva tähistab konverents Laulasmaal

Konverentsi ettekandjate hulgas on tunnustatud Pärdi-uurijad, monograafiate või publikatsioonide autorid Peter J. Schmelz (Arizona Ülikool, USA), Leopold Brauneiss (Viini Muusika ja Esituskunstide Kõrgkool, Austria), Peter C. Bouteneff (Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogiline Seminar, USA), Kevin C. Karnes (Emory Ülikool, USA), Jelena Tokun (Moskva Tšaikovski-nimeline Konservatoorium, Venemaa), Andreas Waczkat (Göttingeni Ülikool, Saksamaa) ning Eestist Toomas Siitan (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Kaire Maimets (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Tauri Tölpt (Tartu Ülikool, EELK Usuteaduse Instituut) ja ikoonimaalija, diakon Nikita Andrejev (Tallinna Nõmme Ristija Johannese kogudus).

Ettekanded on eesti ja inglise keeles ning on varustatud sünkroontõlkega. Konverents on avatud kõigile huvilistele. Vajalik on registreerimine, mis avatakse Arvo Pärdi Keskuse kodulehel suve alguses.