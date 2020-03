Rakvere linn ning Tapa ja Väike-Maarja vald saavad riigilt teede parandamiseks täiendavat tuge

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on kohalikel omavalitsustel teelõike, mis suurema liiklussageduse tõttu vajavad enam tähelepanu. "Nende teede rekonstrueerimiseks võivad jääda omavalitsuste käed liiga lühikeseks. Vajadus lisarahastuseks on suur ning riigipoolne juhtumipõhine toetus on juba aastaid olnud üheks praktiliseks võimaluseks kohalike teede olukorra parandamiseks," ütles Aas.