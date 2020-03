Eesti politseimuuseumil leidub fänne isegi Ukrainas

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa rääkis, et Ukrainas tegutseb Rakveres olevaga analoogne muuseum, mis on aga väliskolleegide sõnul üsna päevi näinud ja iganenud ning vajab uuendamist. "Ukraina siseministeerium ongi neile nüüd andnud lähteülesande luua riiki tänapäevane politseimuuseum," tähendas Eesmaa.

Eesti siseministeeriumi esindajana külalisi võõrustanud Tarmo Kohv kõneles, et ukrainlased otsisid üle Euroopa muuseume, kust eeskuju võtta. Avastades Eesti politseimuuseumi kodulehe, võtsid nad ühendust Ukrainat piiri turvalisuse ja sisejulgeoleku alal nõustava Kohviga. "Rakverest lahkudes rääkisid nad, et lihtsuses peitub võlu, ja imestasid, kui lihtsate vahenditega on tegelikult võimalik teha üks korralik muuseum," edastas Tarmo Kohv kuuldut.

Eesti politseimuuseumist vaimustusse sattunud külalised kutsusid omakorda eestlasi endale külla ning pakkusid, et kolleegid võiksid neid muuseumi ehitamisel ning juhtimisel samuti kohapeal nõustada. "See, et ukrainlased meid üles leidsid ja siia jõudsid, on juba iseenesest meile suur tunnustus. Oleme valmis neid igakülgselt abistama ja õpetama," ütles politseimuuseumi juht Andrus Eesmaa.