Rakvere linn ja vald kriisikomisjonis: sotsiaalprobleemide lahendamiseks plaanime avada tugitelefoni

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et eriolukorrad pole meie jaoks tavapärased, aga kui olukord seda nõuab, siis on kõige olulisem jälgida antud juhiseid ja neid täita.

"Juhised ei ole juhuslikud, vaid oluline meede viiruse leviku tõkestamiseks. Ja viiruse leviku tõkestamine sõltub meist igaühest. Haiguskahtluse korral tuleb pöörduda oma perearsti poole ja jääda koju," rääkis Varek.

Ta lisas, et soovitab ettevõtete juhtidel jälgida töötajate tervist ja panna neile südamele, et kui kellelgi avalduvad mingid haigestumise tunnused, võimaldataks neile kodukontorit ja kaugtööd, kui töö seda lubab. "Mõistlik on praegu vähem ringi liikuda ja rohkem kodus püsida," ütles Varek.

Konkreetseid otsuseid on teinud Rakvere vald. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak märkis, et nad otsustasid oma 11. märtsil toimunud istungil ära jätta kõik vallavalitsuse ja valla allasutuste väliskülaliste vastuvõtud ning töötajate välislähetused kuni olukorra normaliseerumiseni. Samuti jäävad ära kõik kooliõpilaste ekskursioonid välisriikidesse. Valla haridusasutustele on edastatud terviseameti juhised, mille rakendamisel võib heaks näiteks tuua Uhtna põhikooli, kus koolivaheajal välismaal viibinud õpilased on 14 päeva kodus.

Nõlvak soovitas suhtuda terviseameti antud käitumisjuhistesse täie tõsidusega. "Kõik soovitused on antud täitmiseks. Igaühe panus loeb," märkis Nõlvak.

Ometi on ka teemasid, mis Nõlvaku sõnutsi vajavad juba praegu läbimõtlemist, mille puhul on võimalik veel enne konkreetse olukorra saabumist ette mõelda. Kriisikomisjoni koosolekul arutati ka lisategevuste vajalikkust eakamate ja sotsiaalselt vähekindlustatud isikute abistamiseks.

"Abivajadus võib suureneda, kui inimese lähedane, kes haigestub, ühel hetkel ei saagi aitamas enam käia. Meil on plaan avada tugitelefon, mille kaudu saab vajadusel abi," lausus Nõlvak.

Maakonna kriisikomisjoni juhina nentis ta, et peaministrina oleks tema täna eriolukorra välja kuulutanud. "Siis saab karmimaid meetmeid kasutusele võtta, kui seda vaja on," ütles Nõlvak ja lisas, et vajadusel saavad valitsus ja peaminister eriolukorra kuulutada välja tunni jooksul.

Tema soovitus oli üks: käitumisjuhiseid on täitmiseks. "Kel väikegi sümptom, see on kodus, ei ole nii, et väikese nohuga minnakse tööle, mõeldes, et mis see mehele ikka teeb. Teiste tervisega ei saa riskida," lausus Nõlvak.

Rakvere linnapea Triin Varek rõhutas, et iga kodaniku kohus on teatada abi vajavast inimesest. "Praegu on käes olukord, kus tuleb üles näidata veel suuremat tähelepanu ja hoolivust. Ärge unustage vanemaealisi sugulasi ja sõpru, tehke need kõned ja küsige, kuidas on nende tervislik olukord või kas nad vajavad abi," soovitas Varek.

Rakvere linnapea sõnul korraldab Rakvere linnavalitsus täna ka erakorralise istungi. "Plaan on tühistada nii linnavalitsuse kui ka allasutuste töötajate lähetused, ekskursioonid ja kohtumised välisriikide esindajatega kuni olukorra stabiliseerumiseni ja uute juhiste saabumiseni terviseametilt. Rakvere reaalgümnaasium on iseseisvalt vastava otsuse juba eile kooli ekskursioonide osas näiteks teinud," rääkis Varek.