Realiseerimiskeskus annab Turutarele uue elu

Hoone uus omanik on osaühing Realiseerimiskeskus, mille pood on praegu veel avatud Tsentrumi kaubanduskeskuses, kus firma üürib alumisel korrusel müügipinda.

Tsentrumis asuva poe uksel teavitab silt ostjaid, et kauplus on viimast päeva avatud 16. märtsil. Täpset avamise kuupäeva müüjanna veel öelda ei osanud, kuid omaniku sõnul tehakse pood uues kohas lahti hiljemalt aprilli lõpus.

“Realiseerimiskeskusel läheb nii Rakveres kui ka teistes üle Eesti avatud poodides väga hästi,” kiitis ettevõtte juht ja omanik Tõnu Eermann. Ta on väga hästi kursis kauplemistingimustega Rakveres, seda nii konkurentsi kui ka võimaluste seisukohalt. Teab, milline on olnud Turutare kunagine staatus ning vahepealne saatus, ja lubas, et avatav laiendatud kaubavalikuga kauplus päästab Turutare maine taas.

Tõnu Eermann lükkas ümber kartuse, et tegu on mingite jääkide-praakidega. Soodsad hinnad on tingitud otsetarnest peamiselt Aasia tehastest, kuid ka mujalt maailmast. Vahendajaid kasutatakse võimalikult vähe. See ongi suur konkurentsieelis ning sellest on tingitud ka mitme pakutava kauba omanäolisus.