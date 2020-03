Tellijale

Lõunasöögi koju või kontorisse tellimine on ühtpidi mugavusteenus, aga mõnedele inimestele ka hädavajalik: kes on haige, kes liikumispuudega invaliid, kes väikelapsega kodus.

“Rakveres kahjuks pahatihti puudub normaalne teeninduskultuur,” rääkis Riina. “Kui Tallinnas tellid toidu koju, siis tuleb kuller sulle ukse taha või helistab õuest ja palub end trepikotta sisse lasta. Meil teatab kulleriks olev taksojuht, et toit on kohal, ja ei suvatse autost väljagi tulla. Aga ma ei telli sööki ju ilmaasjata koju, mul on selleks põhjus. Ma olen nõus teenuse eest maksma, kuid siis olgu teenus ka oma nime väärt.”