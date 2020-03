Võrkpallimeeskond on täis ootusärevust

“Edasised otsused langetab alaliit vastavalt lisanduvale informatsioonile ning valitsuse ja terviseameti juhistele,” lausus Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe. Tema sõnul on võrkpalliliit valmis vajadusel moratooriumi pikendama. “Aga loodame siiski, et olukord muutub lähinädalatel paremaks ning lubab võrkpallihooaega aprillis või hiljemalt mais jätkata,” lisas ta.

Pealinlased jätkasid heatujuliselt ka kahes viimases põhiturniiri mängus, alistades ühesuguse skooriga 3:0 esmalt Saaremaa ning seejärel IMsport/Järvamaa. Rakverlased said seevastu kaks viiegeimilist tööpäeva. Esimene matš kallutati Võru Võrkpalliklubi /Werro vastu nädal tagasi kodusaalis enda kasuks 3:2, kuid teises saadi sama tulemusega pühapäeval võõrsil lüüa EstNor/Kiili meeskonnalt.

“Viimastes mängudes hakkas meeste esitusi teatud määral pärssima teadmine, et oleme endale juba põhiturniiri teise koha kindlustanud, mistõttu ei suutnud mehed sajaprotsendiliselt keskenduda,” rääkis BMF / Rakvere Võrkpalliklubi peatreener Mehis Täpp. Positiivse poole pealt tõi ta välja, et võimaluse ennast näidata said nooremad tiimiliikmed, kes müttasid lõpuni välja ka teises, kaotatud mängus.