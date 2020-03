Vikerraadio annab teada, et tänaseks planeeritud e-etteütlus lükkub edasi ja toimub lähiajal. Etteütluse korraldajad mõistavad, et täna on paljude inimeste tähelepanu suunatud riigis välja kuulutatud eriolukorrale ja koolides toimuvad ümberkorraldused, mis ei võimalda etteütlust tundides kirjutada.