Rein Kaarepere suvila kõrvalhoone põles maha

Põlengut märkas naaber Eduard. "Jõin kohvi ja vaatasin, et naabri juurest tuleb suitsu," rääkis ta. "Mõtlesin, et kes seal prahti põletab, ja läksin vaatama." Lähemale minnes nägi Eduard suvila kõrvalhoone rookatusest leeke väljuvat. "Kuur oli juba kokku kukkunud," sõnas ta ja avaldas arvamust, et põleng võiski alguse saada kuurist.