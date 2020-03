Kirikud korraldavad jumalateenistusi nii videosilla abil kui ka ettevaatusabinõusid kasutades

EELK Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu ütles, et jumalateenistused toimivad pühapäeviti tavapärasel ajal kell 11. "Erinevalt tavapärasest ei jagata armulauda ning loobutakse kätlemisest. Samuti soovitame inimestel hoida distantsi omavahel vähemalt üks meeter," selgitas õpetaja Toompuu.

Laupäevaõhtuti on Kolmainu kirik alates kella 18-st avatud vaikseks palveks ja mõtiskluseks. "Võimalikud on ka eravestlused kirikuõpetajaga. Muud nädalasisesed sündmused jäävad esialgu kuni 25. märtsini ära," ütles Toompuu.

Rakvere adventkogudus jätab kõik kokkusaamised ära kuni 25. märtsini – nii nagu kõik adventkogudused üle Eesti. "Sel ja järgmisel laupäeval teenistusteks kokku ei tulda, küll saavad kõik adventkoguduse kodulehe kaudu osa otseülekandest kell 10, mis sel laupäeval on Põltsamaa kogudusest," rääkis Rakvere adventkoguduse pastor Toivo Kaasik. "Jätame ära kõik kokkusaamised, mis eeldavad rahva kogunemist, või kohtume videosilla abil. Kui aga kellelgi on soovi saada kõnetundi pastoriga, siis seda on võimalik jätkuvalt kokku leppida, haigete puhul võtame tarvitusele lihtsalt ettevaatusabinõud."