Ida prefekt Tarvo Kruup: politsei on valmistunud kriisiks juba kolm nädalat

Ida prefektuuri juht Tarvo Kruup rääkis, et politseinike töös ei ole võimalik vältida kontakte inimestega ja seepärast kujutab koroonaviirus mundrikandjatele tõsist ohtu. Kui näiteks üksi Rakvere politseijaoskonna korravalvurid peaksid massiliselt haigestuma, siis võib see ohtu seda kogu politsei võimekuse. "Muretseme väga oma inimeste pärast," sõnas Kruup ja lisas, et seepärast mõeldigi varakult neid varitsevale ohule.