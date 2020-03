Viru-Nigula vallavalitsuses toimus kriisikoosolek: inimestelt oodatakse rahulikku ja mõistlikku meelt

Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaum ütles, et vallaelanikel palutakse jälgida Vabariigi Valitsuse ametlikke kanaleid ja Terviseameti veebilehte ning järgida antud korraldusi. Viru-Nigula vallavanema sõnul rangemate meetmete kehtestamiseks hetkel vajadust ei ole. "Kutsun vallaelanikke üles säilitama rahu ja tegutsema mõistlikult," sõnas Vallbaum.

Vallajuht nentis, et seoses koolides e-õppele üleminekuga ei toimi üpilastransport ning kõikide allasutuste juhid korraldavad oma asutuses töö parimal võimalikul viisil. Lasteaia rühmad on vallas avatud, kuid kellel on võimalik, siis soovitatakse lapsed koju jätta.