Loomade varjupaik on karantiinis

"Tööd me ikkagi teeme, ja need, kelle loomad satuvad siia, saavad nad tagasi," kommenteeris olukorda Virumaa varjupaiga juhataja Anneli Sokolov.

Ettevaatusabinõud on vajalikud, aga kui inimene tunneb end hästi ning soovib mõnele loomale kodu pakkuda, siis palub varjupaik enne külastamist ette helistada. Kui kauaks eriolukord kehtima jääb, ei osanud juhataja öelda, kuid ilmselt määramata ajaks seni, kuni varjupaikade üldjuht annab uued korraldused.

Kogu loomade varjupaika puudutav info on kättesaadav asutuse Facebooki lehel. Anneli Sokolovi ütlusel rakendatakse igal juhul meetmeid, et varjupaiga hoolealustele oleks tagatud igakülgne hoolitsus ja klientidele ohutus. Loomulikult on nõuete täitmine vajalik ka töötajate kaitsmiseks.