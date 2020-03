Video: vaata kolme vahvat ilvesepoega Virumaa metsades

"Umbes aasta on kaamera mul üleval olnud, põnev on vaadata, kes seal toimetavad. Kõik Eesti metsades elavad loomad on kaadrisse jäänud peale karu. Kui seda seltskonda ilveseid nägin, siis oli küll "jess!"-tunne. Veidi enne noori ilveseid läks kaamera eest läbi emailves, kes jäi fotole, videosse jäid kolm ilvesepoega," rääkis Tarmo Kõlli.