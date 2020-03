Mees nagu orkester

Tegelikult on Toivo Hallikul kaks sünnipäeva – ametlik ja tegelik. Reaalselt tuli ta ilmale 29. veebruaril 1940. aastal. Teise maailmasõjani oli siis jäänud veidi üle aasta.

Toivo Hallik on sündinud Jõgevamaal Torma vallas Kõnnu külas kodus, kus vägesid juhatas ta vanaema, kes ka läks hiljem vallamajja uut ilmakodanikku registreerima. Ametniku küsimusele sünnikuupäeva kohta vastanud vanaema, et 28. Seega sattus see kuupäev kõigisse toona ja hiljem välja antud dokumentidesse.

Huvitav on ka Toivo Halliku sünnieelne lugu. Nimelt olid ta isa ja ema mõlemad kurdid. Isa Artur kaotas kuulmise 14-aastaselt sarlakeid põdedes, ema Saimalt röövis kuulmise keskkõrvapõletik. Saatus tahtis nii, et Vohnjas elanud Artur sai teada lähedal Kõrvekülas elavast kurdist tüdrukust Saimast. Pikemalt mõtlemata hüppas mees ratta selga ja väntas Kõrvekülla. Ka ei ajanud ta kohale jõudes pikemat juttu, vaid teatas kohe oma tuleku põhjuse: “Mul on naist tarvis.”

Keerame aga nüüd ajaratast kõvasti edasi ja jätkame sealt, mil kaela kandma hakanud Toivol tuli valida elukutse. Siin mängis suurt rolli ta isa, kes leidis ajalehekuulutuse, et Saku maaparandus- ja maakorraldustehnikum valmistab ette maa­hüdroelektrijaamade ehitajaid. Hiljem kooli õppekava muudeti ja hüdroelektrijaamade ehitajaks õppima asunud Toivo Hallikust sai hoopis maaparandaja. Tööd sai ta Tamsalu EPT-s, kust noormees tööpataljoni koosseisus Valgevenesse raketibaasi ehitama ehk ajateenistusse kutsuti. Sealt naasnuna avastas ta ühel päeva koduukse taga Tamsalu EPT juhi Sergei Kurotškini, kes kutsus teda tagasi tööle. Aga tol ajal oli Tamsalu EPT üks kahest Eestis olevast ettevõttest, mis tegeles metsakuivendusega. “Moskva rahad olid taga,” täpsustas Toivo Hallik ja lisas, et tänu metsakuivendusele õnnestus tal veoautoga GAZ-51 kogu Eesti läbi sõita, üheks ülesandeks töötajatele palga maksmine. Hallik meenutas, et Pärnumaal Varblas oli ta vettinud pinnase tõttu hädas kraavi kaevava ekskavaatorini jõudmisel, et selle juhile palgaraha anda. Juht ise aga istunud masinas, toasussid jalas.

Toivo Hallik on nooruses tegelenud Kreeka-Rooma maadlusega, ja koguni nii hästi, et tal on ette näidata Eesti noorte meistrivõistluste kolmas koht. Aga Tamsalu EPT toonane juht Sergei Kurotškin olevat otse öelnud, et maadlus ei ole prioriteet. Kurotškin ise pani rõhku võrkpallile ja ametiredelil temast järgmine mees Ants Arukuusk suusatamisele. Tänapäevani aga on püsti tol ajal ehitatud võimla ja ujula. Spordirajatisi siis ettevõte püstitada ei tohtinud ja seepärast oli võimla ametlikes paberites kirjas laona, ujula aga veehoidlana.

Toivo Hallik (paremal) Kreeka-Rooma maadluse matil. Mehe sõnul tal seal õpitud nippe igapäevaelus vaja pole läinud. FOTO: Erakogu