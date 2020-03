Üritused lähevad pausile

Rakvere kultuurijuht Eve Alte ütles, et ta on valmis suurüritused ära jätma. Ometi, 1. augustil Rakvere Vallimäel toimuma pidav briti progeroki legendi Procol Harumi kontsert on veel kaugel. Praegu pole kahtluse all ka Ivo Schenkenbergist jutustava ajaloolisi fakte ja fantaasiat põimiva hoogsa, kaasakiskuva ja mõtlemapanevas vormis ajastupildi esietendumine Vallimäe orus 21. augustil. Alte sõnul langetatakse otsus suve lõpu poole toimuma pidavate ürituste kohta maikuus. Praegu liigselt ei tormata. "Kõikide esinejate ja partneritega on räägitud ja kõik on olnud mõistvad. Olen valmis suurüritusi ära jätma, kui olukord seda nõuab, aga ei torma otsustega," rääkis Alte. Kultuurijuht nentis, et enne Vallimäe ürituste korraldamise kohta otsuse langetamist tuleb otsustada 12.–14. juunile kavandatud linnapäevade saatus.

Jäneda mõisa tegevdirektor Enno Must ohkas raskelt. "Kuivõrd nüüd see eriolukord kehtib 1. maini, on lootus, et seda ei pikendata ning Jäneda lille- ja talupäevad toimuvad," lausus Must lootusrikkalt. Enno Must ei salga, et olukord on väga raske. "Ettevõtja jaoks tähendab 75-protsendiline käibe kahanemine niivõrd suurt osa, et seda ei kompenseeri," sõnas Must. Tavapäraselt 10 000 külastajaga Jäneda kevadlaat on planeeritud maikuu lõppu ning päikesele ja inimeste kasutusele võetud meetmetele lootma jäädes püsib Enno Must enda sõnul lootusrikas. "Maist septembrini on see aeg, mil teeme lõviosa oma aasta tööst ära ja talvel püüame niimoodi ära elada, et suvel kogutud varadega järgmise suveni välja venitada. Selle eelduseks on aga korralik suvine töö," andis kriitilisest olukorrast mõista Enno Must.