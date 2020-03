Raamatukogud, teater ja galerii eriolukorras

Teatrijuhi sõnul on paljud inimesed helistanud ja küsinud, mis saab ostetud piletitega. Teater on otsustanud, et välja ostetud pileteid saab kasutada Rakvere teatri mistahes etendustel 2020. aasta 31. detsembrini. Pilet toimib nagu Rakvere teatri kinke­kaart, millega saab kohta broneerida ja pileteid lunastada Rakvere teatri kassast. Soovi korral ostetakse piletid tagasi. Teatrikino pileteid ümber ei vahetata, need ostetakse tagasi.

“Eriolukorra kehtestamise eesmärk on ju inimeste liikumist ja kontakte piirata. Raamatukogu sulgemata oleks üliraske korraldada, et lapsed siia ei koguneks,” ütles direktor. Raamatukogus tehakse sel ajal sisetöid.

Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et raamatuid saab tagasi tuua tagastuskasti ning ühtlasi kehtestatakse viivisevaba periood. “Keegi ei pea muretsema, et tal tekib võlg,” kinnitas direktor.

Kadrina valla raamatukogu direktor Ene Heide ütles, et raamatukogudel on lubatud olla avatud piiratud ulatuses, seega tehti vallavalitsusega nõu pidades otsus, et raamatukogu on avatud laupäeval ja esmaspäeval, teisipäeva hommikuks on selge, mis saab edasi. “Iga inimene otsustab ise, kas ta tuleb neil päevil raamatukoku või mitte,” sõnas Heide. Kadrina raamatukogu külastas eelmisel kuul keskmiselt 60 inimest päevas, filiaale 10–16 inimest. “Loomulikult jäävad ära kõik meie plaanis olnud üritused,” rõhutas Heide.