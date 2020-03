Majutusasutuste voodid jäävad ükshaaval tühjaks

Vihula mõisa tegevjuht Heigo Vare rääkis, et 70–80 protsenti broneeringutest on tühistatud ja uusi ei tehta.

“Olukord on halb. Välisturism on peatunud,” ütles Vare. Praeguseks on üles öeldud märtsi ja aprilli külastused, kuid lähinädalatel tõmmatakse kriips peale ka maikuuks tehtud broneeringutele.

Ööbimisi Unique Hotelsi ketti kuuluvas Euroopa parimaks ajalooliseks hotelliks kuulutatud neljatärnihotellis tühistavad enamasti välismaalased, muu hulgas jäetakse ära suur rahvusvaheline konverents, mis pidi toimuma juunis.

Hotellipärl on eestimaalaste seas ka lemmik pulmapidamise koht. Heigo Vare avaldas lootust, et koroonaviirus ehk kauneid elusündmusi väga palju ei mõjuta ja pulmi ikka peetakse.

“Tahan uskuda, et suve peale on asi kontrolli all. Küll võib see inimeste otsust mõjutada majanduslikel kaalutlustel,” lausus Vare.

Ometi julges tegevjuht arvata, et tulevikustsenaarium on halb, sest turismisektorit on tabanud suur hoop.

Hotelliliit on pöördunud juba vabariigi valitsuse poole, et küsida, mismoodi ära hoida suuremat vallandamislainet. “Pall on valitsuse käes. Kui nad suudavad ettepanekuid teha ja reservid avada, siis arvan, et saame hakkama suuremate koondamisteta,” lausus Vare.

Eesti hotelle ühendav organisatsioon on soovinud, et majutusasutused vabastataks käibemaksust ja erisoodustusmaksust ning et sotsiaalmaksu tasumist saaks ajatada.

Aqva juht Roman Kusma ütles, et hotellile on ära öeldud aprilli- ja maikuusse tehtud broneeringuid. “Äraütlemisi tuleb Soome gruppide poolt,” lausus Kusma. Siseturistide kohta sõnas ta, et valdav osa pole paanikasse sattunud. “Vähem on inimesi kindlasti,” märkis Kusma.

Ettevõtja sõnas, et ta ei julge arvata, mis saab ja milline võib koroonaviiruse mõju olla hotelliärile. Kusma nentis, et püüab olukorda võtta rahulikult.

Hotellis on juba ammu desovahendite olemasolule ja veelgi korralikumale desinfitseerimisele tähelepanu pööratud.

Sagadi mõisa juhataja Helen Luks ütles, et praegu pole õnneks hooaja tipp, kuid olukord ei ole ilmselgelt roosiline. “Siiamaani oldi äraootavad, nüüd reageeritakse. Viimasel ajal on mitu äraütlemist ja me ise ka helistame ja uurime, kas tullakse,” rääkis Luks.

50 kohaga Sagadi hotellis tühistatakse pigem lähiajaks tehtud broneeringuid, mai- ja juunikuusse jäävaid ei ole seni puututud. “Paanika pole veel suur, inimesed pole sellega veel tegeleda jõudnud,” arvas Helen Luks.