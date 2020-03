Nädala kaja: tasakaalu otsimise ja leidmise aeg

See seik ei juhtunud täna-eile, vaid siis, kui Eestis ei olnud veel eriolukorda, isegi mitte veel hädaolukorda, olid vaid uudised Hiina ja Itaalia kohta. Kaks ja pool nädalat tagasi ei olnud meil diagnoositud ühtegi COVID-19 viirusesse nakatunut ja ma ei tea, kui palju on neid selleks ajaks, kui keegi seda lugu loeb, aga ilmselt rohkem kui 41, mis on viimane teadaolev arv ajal, mil ma neid ridu kirjutan. Kõik juhtub väga kiiresti ja sellele tuleb meist igaühel kuidagi reageerida ja samas infot selekteerida.

Ringleb hulgaliselt “tervisenõuandeid”, mis ei ole pädevad, leidub neid, kes püüavad tekkinud olukorrast kasu lõigata imekivisid müües või arvutiviirustega õngitsedes. Ühelt poolt on inimesi, kel on hoiak, et “minuga ei juhtu midagi ja see kõik on ülepaisutatud”, ja teisalt niisuguseid, kes ostavad paaniliselt kokku desovahendeid ja iga köhatuse peale võpatavad. Meie ees on proovikivi leida eneses tasakaal: mitte võtta tekkinud olukorda kui midagi tühist ning mitte langeda paanikasse ja mure alla mattuda. Iga süsteem on stabiilne tasakaalupunktis. Ka inimene. See, mida saame enese ja teiste heaks teha, on järgida meie kaitseks seatud reegleid ning mitte lasta hirmul end halvata.