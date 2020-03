​Ostuhullus oli linnades, mitte maapoodides

Koroonaviirus ja selle tagajärjel välja kuulutatud eriolukord algatasid Lääne-Virumaal väiksema ostupaanika juba kolmapäeva pärastlõunal, suure hoo sai see sisse eile hommikul. Grossi Toidukaupade omanik Oleg Gross ütles eile hommikupoolikul, et talle kuuluvas jaeketis oli neljapäeval võrreldes tavapäevaga poolteisekordne käive, ja ennustas reedeks veel suuremat ostubuumi.

Kaupa jagub, kuid seda ei jõuta tagaruumidest riiulitele kanda ja ladudest poodi vedada. Nii Kunda kui ka Võsu poodides oli lettidelt kadunud tatar ja riis, inimesed teadsid rääkida, et mõnes kohas on otsa saanud šampoon ja lemmikloomatoit, tualettpaberist rääkimata.

Grossi Toidukaupade Kunda poe ukse taga aega parajaks teinud Meelis Reskov ütles, et ootab prouat, kes läks tatart otsima, sest linna Konsumis olevat see juba otsas. “Me ei taha ostupaanikaga kaasa minna, nagunii oleks vaja neljaks-viieks päevaks toitu varuda. Aga ostetakse ikka hoolega tõesti,” lisas ta.

Kuigi kauplus oli tulvil kaupa täis ostukärudega inimesi, ei olnud ostjad eriti suhtlemisaltid. Ei tahetud tunnistada, et on kaasa mindud ostupaanikaga. “Ma mitme pere peale ostan”, “Nagunii oli poeskäik kavas” – need olid tavalised põhjendused, miks ostetakse näiteks märkimisväärne hulk tualettpaberit. Kõige ootamatum, mis silma jäi, oli suure käru täis toiduõli, kuid ostja ei soostunud oma tegevust põhjendama ja suhtus tõrjuvalt ka fotograafi.

Sõmeru kauplus hingas samuti tavalises rütmis. Ka tualettpaber oli riiulitel kenasti olemas. “Hommikul küll viskas väikese järjekorra, tundub, et ostjaid on tavapärasest pisut rohkem, kuid ostupaanikat küll pole,” rääkis kassapidaja.

Oleg Gross: praegu varustus toimib, ka Euroopast

Oleg Gross (vasakul). FOTO: Vladislav Musakko

Endanimelise poeketi omanik Oleg Gross ütles, et ostetakse küll tavapärasest palju rohkem, kuid kaupa ladudes jätkub, pigem on probleemid kauba lettidesse toimetamisega. “Mis edasi saab, sõltub sellest, kui suurde paanikasse inimesed lähevad. Praegu võin kinnitada, et varustus toimib, ka tarnetega Euroopast on kõik korras. Esialgu ei juhtu midagi, ladudes on korralikud varud.”

Kaubaks läheb kõik, eelkõige kuivained, sool ja tikud. “Sellest viimasest ei saa ma küll eriti aru, vaevalt koroonaviirus nüüd elektrivarustuse katkestab,” mainis ettevõtja. “Mõnes poes on otsa saanud isegi lemmikloomakonservid. Eesti vanainimene on hooliv, pigem jääb ise nälga, kui jätab oma kassi toitmata.”

Palju ostetakse ka liha. “See on päris mõistlik, sest sügavkülmas saab liha säilitada, ja olen veendunud, et elekter meilt ei kao,” märkis Oleg Gross.

Kui peaksid tekkima logistikahäired, kaubasaadetised Euroopast lõpeksid, siis kui kaua me vastu peaks? “Kuni töötavad Eesti leiva-, liha- ja piimatööstused, ei juhtu midagi. Eesti suudab end ise ilusti ära toita,” kinnitas Gross. “Euroopast toodava kauba varu on meie ladudes umbes kahe kuu jagu, aga me saame ka selleta hakkama. Mõni kaubaartikkel kaoks, aga nälga ei tule. Ärge palun paanitsege ega ostke varusid mõtlematult. Kui varute, siis varuge pika säilivusajaga toitu, et see ei rikneks ega peaks seda minema viskama.”