Pikk tekst – tänapäeva kooliõpilase õudusunenägu

Aga kui meil sõidavad tänavatel ringi Boltid, toidu toob kohale Wolt või saab einestada KFC-s (Kentucky Fried Chicken) ning oodatakse Burger Kingi saabumist, siis polegi ju midagi imestada, et mingi osa sõnavarast jääb kaugeks. Kõik on ingliskeelne.

Kuulake, kuidas õpilased ja lasteaialapsedki omavahel räägivad. Kõik need multifilmid, mida vaadatakse, mõjutavad sõnavara. Mänguasjad, mis on multifilmitegelaste järgi tehtud. Nendes annab orienteeruda. Kui minu lapselaps ütleb, et Elsale või kellelegi muule on vaja seda ja teist, pean tõlget küsima. Kui on tegemist ingliskeelse päritoluga võõr- või tsitaatsõnaga, taipavad õpilased päris kiiresti. Saksa keelt õpivad võõrkeelena vähesed, olgugi et aja- ja kultuuriloo tundmiseks oleks seda vaja. Vene keelega ollakse tuttav, kui kodune keel juhtub olema vene keel.

Ortograafiareegelid on palju vabaks lastud. Ajaloosündmuseid lubatakse väikese tähega kirjutada, vabariiki ei tule juba ammu suure v-ga kirjutada ja nõnda edasi. Reegleid, mida järgida, on järjest vähem. Aga kas millegagi nähakse siiski vaeva?

Algustähest juba rääkisime, aga eks häälikupikkus on mõnele õpilasele probleem ja on igasuguseid erandeid ning keerulisi sõnu, mille õigekirjutusega hakkama ei saada. Kirjutavas ajakirjanduses keelereegleid ikka järgitakse, kuigi juhtub ka vigu sisse. Aga kui mõelda sellele, mida raadiost või televisioonist suulises kõnes kuuleme, siis seal reegleid kuigi täpselt ei järgita. Üks huvitav sõna on kontsert, mille käänamisega kuidagi toime ei tulda.

Seda muudavad peaaegu kõik kõnelejad, kes selle sõna suhu võtavad, valesti. Ka haritud muusikud ja kontsertide korraldajad.

Veel muidugi kirjavahemärgid. Olgugi et reegleid hakatakse tampima algklassidest peale, on komadega tegemist gümnaasiumi lõpuni.

Kui eesti keele töödes püütakse, siis teistes õppeainetes kirjatöid tehes järgitakse keelereegleid veel vähem.

Põhikooli lugemisvarasse kuuluvad “Kevade”, “Libahunt”, “Tasuja”, “Kõrboja peremees”. Kui palju lisaks sellele, et sisuanalüüsiga tegeleda, tuleb sõnavara selgitada?

Selle avastasin oma kümme aasta tagasi, et vanemast kirjandusest ei saada enam aru. Probleem on jõudnud juba “Kevadeni”. Esimesena avastasin selle “Tasuja” puhul. Sel aastal kogesin seda ka “Kõrboja peremehega”.

Milles see teksti mittemõistmine seisneb?

Tekst on pikk ja sõnavara võõras, taustteadmised puuduvad. Omavaheline rääkimine on jäänud kasinaks ja palju suheldakse nutividinate abil. Igapäevane pilt on, et lapsed istuvad pingil või trepiastmel reas, igaüks kraabib oma telefoni. Ja siis üks lükkab teisele oma telefoni ette, et sealt midagi näidata. Kõik see käib sõnagi vahetamata.