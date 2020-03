Rakvere Galeriisse saabuvad Austriast “Kirjapildid”

Näituse kuraator on graafik Peter Rieder, kes viibis oma näitusega esimest korda Eestis detsembris 1999. Salzburgi kunstnikeühenduse juhatuse liikmena aastatel 1986–2001 tegeles Peter Rieder intensiivselt korrapärase kunstnikevahetuse korraldamisega Salzburgi ja Vilniuse (Baltikumi) kunstnike vahel.

Alates 2002. aastast laienesid sidemed Eesti ja Läti kunstnikega. Peter Rieder on ka arvukate näituste ja näituseprojektide kuraator ning projektijuht, eriti Baltikumis ja Soomes.

Austria saatkonna kaasabil on Peter Rieder Eestisse vahendanud neli Salzburgi kunstnike grupinäitust: “Kunstszene Salzburg” (2005), “Salzburg Art Mix” (2008), “Salzburg Visionen”(2017), “Schriftbilder” (2019/2020), mida on peale Tallinna esitletud ka teistes Eesti linnades, nende seas Rakveres (“Salzburgi visioonid” Rakvere teatris, november 2017).

Eesti kunstnike näitusi on Peter Riederi kureerimisel Salzburgis korraldatud 2002., 2004., 2005., 2006., 2008. ja 2013. aastal. Kunstnikest on seal oma töödega esinenud Mare Mikhof, Sirje Eelmaa, Rait Prääts, Urve Küttner, Eneken Maripuu, Peeter Pere, Katrin Pere, Virge Jõekalda, Leonhard Lapin, Marko Nautras, Marje Üksine, Jüri Hain (foto), Riho Hütt, Kalli Kalde, Tiiu Kirsipuu, Külli Suitso, Kelli Valk ja teisedki kunstnikud.

Peter Riederi abikaasa Regina Rieder on fotograaf. Rakvere on Tallinna järel teine linn, millega Peter ja Regina Riederil on tihedad sidemed.