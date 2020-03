Ivo Schenkenbergi väesalk asub Rakvere poole teele

Lavastus “Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas” tuleb. Seda kinnitas lavastuse produtsent, harrastusteatri KaRakTer juht Ivo Leek, uljas naeratus palgel, surudes vastu rinda Rakvere pildiga mappi, mille vahel äsja allkirjad saanud leping Rakvere linnaga.

Ivo Leek on see mees, kes kannab hoolt, et kõik sujuks ning ajaloolise fiktsiooni lavastajal Üllar Saaremäel oleks käepärast kõik vajalik rahvahulgast pudulojusteni.

Augustikuus Vallimäe uues vabaõhukeskuses 4500 vaataja pilgu all kolm korda etendatav mastaapne lavastus on esmakordne kohtumine Ivo Schenkenbergiga ajalooliselt õiges kohas. Näitemäng, mille autorid on Eva Samolberg-Palmi ja Piret Saul-Gorodilov, lahkab võimalusi, mis võis juhtuda Rakvere linnuse lähistel enne otsustavat lahingut, kus hukkusid paljud Ivo sõjamehed ning Schenkenberg ise langes vangi.

Et anda aimu suvel Vallimäel lahti rulluvast draamast, kanti ette esimese vaatuse esimene stseen, kus meeste rollid olid Üllar Saaremäe ja Ivo Leegi kanda, nutvateks ja halavateks naisteks kehastusid Rakvere linnapea Triin Varek ja abilinnapea Laila Talunik. Daamide ohked ja nuuksed pälvisid tubli soorituse eest valju aplausi.

Kui etteaste seljataga, rääkis Triin Varek, et ehkki tema näitlemised on jäänud kooliaega ja lavale astumist ta ei naudi, osales ta stseenis rõõmuga. “Töö on alati nii tõsine, ja kuna olen inimene, kes armastab huumorit ja peab sellest lugu, siis on tore, kui on võimalus teha kaasa milleski lõbusas,” ütles linnapea.

Vabaõhulavastuses mängivad kandvaid rolle Rakverest pärit näitlejad Elina Purde, Karl Robert Saaremäe, Lauri Mäesepp ja Mait Joorits ning teeb kaasa arvukalt harrastusnäitlejaid KaRakTerist ja mujalt.

Lavastaja Üllar Saaremäe ütles, et kui temani selle põneva ideega jõuti, ei kujutanud ta ette midagi nii suurt. “Lugu Ivo Schenkenbergist on käinud minuga kaasast 1996. aastast, mil Rakvere teatrisse peanäitejuhiks tulin, aga mitte nii aktiivselt, et see ära teha,” tunnistas ta.

Lavastaja sõnul on nii Eduard Bornhöhe teoses kui ka selle ainetel loodud filmis “Viimne reliikvia” näidatud Ivo Schenkenbergi pisut teise nurga alt kui selles näidendis. “Näitemäng sai väga hää. Olen lugenud Shakespeare’i ja Schillerit, aga Samolberg-Palmi ja Saul-Gorodilov ei jää sammugi maha,” väitis Saaremäe.

Lavastaja sõnul on kindel, et lavastuses kappavad hobused ja liiguvad rahvahulgad, aga milliseid kõrvaltegelasi või koduloomi veel suurde (vaate)mängu lisandub, selgub tegemise käigus. “Skript on väga filmilik. Sisse on kirjutatud kõik, mis võimalik. Vaatan lootusrikkalt produtsendi poole,” nimetas Üllar Saaremäe.

