Lääne-Viru kunstnikud valmistuvad maastikumänguks ja maastikuängiks

Missugune on ökoloogiline jalajälg sinul ja missugune on see jalajälg superpoel, kus oled harjunud käima? Kas mõtled poes käies, ET...? Justkui mina ise ei saa midagi teha, AGA... Millega neid kliimamuutusi võrrelda, NAGU...? Mis nägu saab sellele protsessile anda, KUI...? Kas tulevad loodusesse uued kooslused, MIS...?

“Aga muutunud on ju meie oma ukseesine: ärajäänud lumi sellel talvel, suured metsaraied ja tormid, mis meid sagedasti külastavad. Möödunud kevadel ei näinud Riho Hütt enam oma aias siili, kes muidu igal kevadel välja ilmus. See pole enam ulme ega filmifantaasia, see on juhtunud päriselt. Siinsamas,” rääkis Raivo Riim. “Ootame ja loodame, et kunstnikud täidavad ülaltoodud tekstis need kolme-punkti-tühikud – see tähendab, et mõtlevad oma töödega edasi,” lisas ta.