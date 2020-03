Piirangute kammitsaist pääseb vabaks looduses

Lahemaa külastusala juht Timo Kangur on tähele pannud, et olematu talve tõttu kasutatakse lõkkeplatse üsna aktiivselt praegugi.

Üks populaarsemaid loodusobjekte on jätkuvalt Viru raba, mis on ilus oma laudteede ja vaatetornidega. Kangur märkis, et eelmisel aastal külastas Viru raba arvestuslikult 48 000 külastajat, nii et ühiskonnast eemaldumise mõttes ei paku see just kõige privaatsemaid võimalusi.