Maakonnaliinide bussid ei ava esiuksi, juhilt piletit osta ei saa

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus selgitas, et reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest, kindlustamaks bussijuhtidele võimalikult vähene kokkupuude reisijatega. Kui bussis ei ole validaatorit keskmise ukse juures, jääb sõit registreerimata ja pilet ostmata. Kuna Lääne-Viru maakonnaliinidel on sõitmine tasuline ja validaatorid puuduvad bussides sootuks, siis tuleb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse teatest välja lugeda, et piletit ostma ei pea ja sõit on tasuta.