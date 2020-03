Hambaarstide liit soovitab plaanipärase hambaravi katkestada

Eesti hambaarstide liidu president Piret Väli ütles, et kõige suurem probleem on isikukaitsevahenditega. Hambaarstide standartvarustuses on lihtsad meditsiinilised maskid, kuid need viirust kinni ei püüa. Pealegi hakkavad ka need maskid otsa lõppema.

"Nakatumise ohu korral peaks olema ju veekindel kostüüm ja peaks olema respiraatoriga mask ja kaitseprillid. Meil neid kahjuks ei ole," ütles Väli, kelle sõnul on nad murega ka terviseameti poole pöördunud. "Tuli välja, et kuna me oleme erasektor, siis riiklikud hanked ei laiene hambaarstidele. Nii et sealtpoolt meil enam abi loota ei ole. Me teame seda, et praegusel hetkel on ka kõigi nende maskide hind tohutult tõusnud. Aga suurem probleem on veel see, et hetkel on neid veel ainult piiratud koguses võimalik saada."