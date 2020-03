Rakvere linnapea pöördumine

Head inimesed. Eesti riigis on kehtestatud eriolukord, mis on meie kõigi jaoks uus ja ärev situatsioon. COVID-19 viiruse tõkestamiseks on kasutusele võetud erimeetmed.

Riik ja Rakvere linn kehtestavad piiranguid elanikkonna kaitseks – nende juhiste täitmine on iga kodaniku kohus. Viiruse ja selle leviku kohta annab meedia jooksvalt infot, samuti on juba mitu nädalat jagatud soovitusi ja ka infomaterjale koos käitumisjuhistega. Rakvere linn on oma allasutustele selle aja jooksul samuti edastanud käitumisjuhiseid ja allasutused on ruumides nähtavale kohale pannud infomaterjale ja desinfiteerimisvahendeid.

Rakvere linnal ja vallal on ühine kriisikomisjon, mis kogunes 12. märtsil. Samal päeval tegi Rakvere linn otsuse tühistada linna ja allasutuste töötajate lähetused, nii välis- kui siseriiklikud, keelata ekskursioonid ja peatada kohtumised välisriikide esindajatega. Korduvalt on kogunenud linna juhtkond ning linnavalitsuse enda kriisimeeskond. 13. märtsil tegime otsuse sulgeda raamatukogu, spordikeskus, noortekeskus ning palusime lapsevanematel võimalusel jätta koju lapsed koolist ja lasteaiast. Esmaspäevast, 16. märtsist on Vabariigi valitsuse otsusega kõik koolid kogu riigis suletud ja õppetöö jätkub koduse ja distantsõppe vormis. Hetkel on veel avatud lastehoiud ja –aiad. Siiski palume neil, kellel on võimalik, lapsi aeda mitte viia. Linn on kehtestanud 13.03 ka piirangu, et laps, kelle pereliige või tema ise on viibinud reisil, olenemata resi sihtkohast, püsib 14 päeva kodus. Eriolukorda arvestades võivad otsused muutuda tundidega. Linn jagab olulist infot oma kodulehel ja sotsiaalmeedias linna ametlikul Facebooki lehel.

Pühapäeva hommikul (so 15.03) ei ole Rakveres registreeritud veel ühtegi COVID-19 juhtu. Viirus levib inimeselt inimesele ja seetõttu on väga oluline liikuda võimalikult vähe ringi, mitte kohtuda praegu sugulaste ja sõpradega ning püsida peamiselt kodus. Väga oluline on viiruse tõkestamiseks seda juhist kohusetundlikult täita. Viiruse tõkestamine on meie kõigi võimalus ja kohus.

Olen käitunud vastutustundlikult ning viibinud oma perega karantiinis alates kolmapäeva õhtust, kui saabusid esimesed teated Saaremaal nakatunutest. Olin veetnud just kolm päeva Saaremaal. Kodukontorisse jäin tervisemurega juba teisipäeva lõunast. Kroonaviiruse tuvastamiseks proovi sain anda alles reede hommikul ja samal päeval jäin haiguslehele, kuna polnud selgust, kas võin olla viirusekandja või mitte. Täna hommikul sain vastuse, et proov oli negatiivne – ma ei ole koroonaviirusesse nakatunud. Nüüd saan keskenduda oma tervisemurega tegelemisele ja tervenemisele. Perearsti soovitusel viibin veel haiguslehel ja kuna nn ohupiirkonnast naasnutel on kohustus olla 14 päeva karantiinis, ei plaani ma veel inimestega kohtumisi.

Panen kõigile südamele, et igasuguste haigusnähtude korral tuleb jääda koheselt koju. Kui on kahtlus, et olete viibinud koos mõne inimesega, kes on nakatunud või juba saanud testile positiivse vastuse, siis palun pöörduge 112 ja andke sellest teada. Kõige tähtsam on teistest eraldatus. Jääge koju, ärge liikuge ringi. Viiruse levikut saab tõkestada ainult inimkontaktide vähendamise kaudu. See on ainuõige käitumine.

Olukord on keeruline. Paljud asutused on suletud, ettevõtjad kannatavad kahju. Süüdistused siinkohal ei aita. Me oleme selles olukorras kõik koos. Ja koos tuleme sellest välja. Koos saame hakkama! Ei ole välistatud, et riik või linn näeb peagi ette veel karmimate meetmete kehtestamist. Palun teie mõistvat suhtumist ning juhiste järgimist.

Meil kõigil lasub täiskasvanu vastutus. Praegu on oluline hoida kokku ja olla teineteisele toeks. Kui teate kedagi, kes vajab abi, andke linnale sellest teada – eakas, kes apteeki või poodi ei pääse ja tema lähedstel ei ole võimalik teda aidata; pere, kes karantiinis ja on muresid.

Lapsed vajavad meie tuge uue õppekorraldusega, nad vajavad meie rahulikku meelt ja positiivset suhtumist. Oleme head eeskujud!

Palun, et jälgiksite hügieenireegleid ja austaksite riigi ja linna otsuseid. Uskuge, et need ei tule kergekäeliselt ja lihtsalt, aga on tehtud meie kõigi hüvanguks. Oleme kaks nädalat pigem eraldatuses, kui levitame viirust. Hoiame tuju positiivsete mõtetega, süstime rõõmu oma lähedastesse.