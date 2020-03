Rakvere haigla ei keela veel peresünnitusi

Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel ütles, et isad või tugiisikud saavad sünnituse juures olla. "Kui nad täidavad terviseankeedi ja tõendavad, et on terved," ütles Otstavel.

Peale sünnitust peavad aga värsked papad otsustama, kas nad jäävad haiglasse või lähevad koju. "Edasi-tagasi rändamist ei ole," lausus Otstavel.

Ravijuht märkis, et homme võib otsus muutuda.

Rakvere haigla juhid kinnitasid, et selline tegutsemine on vajalik seetõttu, et kaitsta ja hoida oma töötajaid ja hapramaid haigeid, et ei nakatuks vanemaealised, kel palju kaasuvaid haigusi ja tervis halvem.

Rakvere haiglas kehtib ka külastuspiirang.