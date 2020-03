Politsei ei pidanud inimeste tunglemist Viru rabas rahvakogunemiseks

Ida prefekt Tarvo Kruup on varem Virumaa Teatajale selgitanud, et rahvakogunemiste kontrollimise suuniseid pole politsei saanud, küll aga reageeritakse, kui tuleb info suuremast kogunemisest. Toimetus selle info Viru raba kohta politseile täna ka edastas.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder tunnistas, et kõikjal terviseradadel oli täna näha argipäevaga võrreldes rohkem inimesi liikumas. "Kuid see on omane nädalavahetusele ja mõjutatud päikselisest ilmast," sõnas ta. "Viru rabasse kogunenud suurem hulk rahvast ei ole rahvakogunemine, mida politsei peaks kontrollima, sest inimesed on läinud sinna omal soovil vaba aega veetma, mitte teadlikult kogunema," selgitas Põder ja lisas, et politsei soovitab kõigil inimestel järgida terviseameti juhiseid ja võimalusel rahvarohkeid kohti siiski vältida, sest seal on ka nakkusoht suurem.