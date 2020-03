Emakeelepäeva luulehingamist

Lihtsalt olemine on kunst omaette ja see ei pruugi tähendada olesklemist, kuigi võib ka nii. Aga võib pakkuda emotsioone, tundmisi ja mõtisklusi. Näiteks ajal, mil lugeda.

Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval on kombeks etelda ja lugeda tavapärasest rohkem. Pöörata tähelepanu õigekeelsusele ja kasutada võõrsõnadest enam omi. Ja lugeda Petersoni enda kirjutatut, mis muidu muu müra sees meeldegi ei tule. Tegemist ei olnud luuletajaga, kuigi mõnikümmend teost tema sulest on säilinud. Oodis "Kuu" on ta kuulutanud eesti keele ilu ja selle eluõigust. Soovitatav ette võtta, kui parasjagu aega süveneda.