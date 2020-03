Tänasest saab haiguslehte ajutiselt veebis vormistada

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme dr Karmen Jolleri hinnangul on täna üle Eesti oodata hüppelist haigus- ja hoolduslehtede avamise vajadust. “Alates esmaspäevast toimuvad ajutised ja vajalikud muutused perearstide töös," selgitas Joller. "Selleks, et saaksime keskenduda neile, kes kõige enam abi vajavad, palume patsientidel töövõimetus- ja hoolduslehti taotleda patsiendiportaali kaudu. Telefoni teel palume perearstikeskusse pöörduda vaid neil inimestel, kellel on tervisemure, ja neil, kellel puudub võimalus paluda töövõimetus- ja hoolduslehe avamist patsiendiportaalis või e-posti teel.”

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et haigus- või hoolduslehte saavad võtta töötavad inimesed, kes on ise haiged, põetavad haiget last või lähedast, see kehtib jätkuvalt kõikide haiguste puhul. Samuti on võimalik haigusleht võtta siis, kui inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid haigussümptomid veel avaldunud ei ole. “Eesmärk on, et haiged või haigusega kokku puutunud inimesed saaksid koju jääda ja suudaksime nii üheskoos viiruse levikule piiri panna,” lausus Laane.