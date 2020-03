Eesti pangad soovitavad pangateenuseid kasutada eelkõige digitaalselt

Sularahaautomaadid töötavad kõikjal Eestis tavapäraselt. Kuigi pangaautomaate puhastatakse regulaarselt, ei ole seda võimalik teha pärast iga kliendi teenindamist. Seetõttu on soovitatav pärast pangaautomaadi kasutamist käsi desinfitseerida.

Pangaliit annab teada, et koroonaviiruse ohu ja kehtestatud eriolukorra ajal jäävad pangateenused Eestis kättesaadavaks. Eestis on igapäevapanganduse teenused kättesaadavad e-kanalite kaudu nii mobiiltelefoni kui ka arvuti vahendusel. Keerulisematele muredele on võimalik leida lahendus ka telefoni teel.