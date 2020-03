Rakvere linna ja valla ühine kriisikomisjon kaotas tähtsuse

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et ühine kriisikomisjon enam koos ei käi, vaid iga omavalitsus tegutseb eraldi. Nõlvaku hinnangul pole ka omavalitsuse kriisikomisjonil enam erilist mõtet. Ta mainis, et tema korraldab kriisikoosolekuid kindlatel teemadel ja kohale on kutsutud ainult vastavat valdkonda puudutavad inimesed. "Kolm neli inimest," lisas ta.

Nõlvak tõi näiteks, et esmaspäeval arutati kauplusautoga seotud küsimusi. Oluliseks teemaks pidas vallajuht noortega seonduvat.

Omavalitsustasandi kriisikomisjonidel pole Nõlvaku sõnul suurt midagi teha ka seetõttu, et kõik omavalitsused on regionaalse kriisikomisjoni listis, kus vahetatakse infot ja kogemusi. Nõlvak rääkis, et nimetatud listis oli hiljuti üks Ida-Virumaa omavalitsus kurtnud, et noortekambad juba kogunevad ja lõhuvad bussiootepaviljone. Sealne omavalitsus oli nõudnud politsei sekkumist. Nõlvak aga oli postitanud listi soovituse, et politseile lootma jäämise asemel mõeldaks, mis tegevust igavlevatele noortele pakkuda. Nõlvaku sõnul on Rakvere vallas edaspidi plaanis ka mõelda, mis tegevusi korraldada täiskasvanutele. Näiteks tõi ta talgupäeva, kus terve perekond saab välja tulla heakorratöödele. Mõistagi tööd hajutatakse, et ühes kohas ei oleks liiga palju inimesi, mis suurendab nakatumisohtu.

Rakvere linna ja valla ühise kriisikomisjoni edasist toimimist Nõlvak siiski ei välistanud. Küll aga sõnas ta, et kokku kindlasti ei tulda, vaid vajadusel peetakse koosolek Skype'i teel.

Ida-Eesti regionaalne kriisikomisjon koguneb teisipäeval. Seda ohjav Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann on varem Virumaa Teatajale öelnud, et komisjoni üks funktsioonidest ongi info kogumine. Saadu baasil võib juba otsustada, kuidas üks asutus või omavalitsus saab teist aidata.

Rakvere linnavõimude avalduse alusel on linn kriisiks valmis. Küsimusele Rakvere valla kohta vastas Nõlvak, et muidugi ollakse valmis. "Ma olen seda kakskümmend viis aastat õppinud," lisas pikka aega päästeteenistuses töötanud ja kriisiohjamisega tegelenud Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Rakvere linnajuhid kogunesid läinud pühapäeval kriisikoosolekule, et hinnata koroonaviiruse leviku tõttu kujunenud olukorda ja kavandada järgmisi tegevusi Rakveres. "Kinnitan, et oleme eriolukorraks valmis," sõnas Rakvere abilinnapea linnapea ülesannetes Rainer Miltop. "Olulised teema- ja vastutusvaldkonnad on jaotatud ja järgime tegevusplaani."

Rakvere linn on seni otsustanud jätta lasteaiad töösse, et võimaldada tööl käia neil lastevanematel, kellest sõltub Rakveres elutähtsate teenuste osutamine. Kuid kui lapsevanemad on kodus või teevad kaugtööd, palub linnavalitsus võimaluse korral lapsed lasteaiast koju jätta, ja et kaitsta kõigi tervist, siis mitte viia neid vanavanemate juurde.

Linnavalitsus on valmis pakkuma kriisiperioodil tuge ja abi eakamatele ja sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele. Selle kohta annab lähemat infot sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket telefonil 515 8185, samuti saab teavet linnavalitsuse telefonil 322 5880.