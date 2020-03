Enamik lasteaialastest jäeti tänasest koju

Ferdinand von Wrangelli nimelisse Roela Lasteaed-Põhikooli tuli täna hommikul üks laps. Ülejäänud 37 jäid koju. "Selle lapse vanemal ei ole mingit muud võimalust lapsehoiuks ja see üks laps jääb lasteaeaias käima, kuni valitsuse korraldusega lasteaiad suletakse," selgitas lasteaed-põhikooli direktor Aive Alavere. Lasteaias töötab kolm õpetajat lisaks poole kohaga valveõpetaja, kes käivad nüüd tööl graafiku alusel poole päeva kaupa ning lisaks on tööpostil ka kokk.

Rakvere Triinu lasteaia direktor Raido Parve kiitis lapsevanemate vastutustundlikku käitumist. "Üheksakümmend protsenti lastest jäeti täna koju, lasteias on 20 last," nimetas Parve. "Hetkel töötame nõnda, et kõik õpetajad on tööl ja kõik rühmad avatud, seega on mõnes rühmas õpetajaga üks laps, et kontakte oleks omavahel võimalikult vähe."