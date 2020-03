Tapa kasutab muukeelsete elanike teavitamisel korteriühistute abi

"Esimese asjana avaldasime kogu asjasse puutuva info valla koduleheküljel ka venekeelsena, kuid ilmselt pole see piisav," tõdes Tapa vallavanem Riho Tell. "Oleme koostanud materjalid, need vene keelde tõlkinud ja hetkel on käsil infovoldiku koostamine. Hakkame neid levitama korteriühistute abil, sest neil on kõige parem informatsioon, millistes korterites elavad muukeelsed inimesed, kes Eesti inforuumi ei tarbi."