Perearstikeskuste töökorraldus eriolukorra ajal

Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Alates 16. märtsist on ümber korraldatud ka perearstide töö. Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisundis inimestele.