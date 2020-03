Doktor Kersti Veidrik eriolukorrast tervisekeskuses: töövõimetus- või hoolduslehte vajavad paljud

Rakvere tervisekeskuse doktor Kersti Veidrik võttis tänase seisu kokku lausega "Meie majas on olukord väga hea". "Koridorid on tühjad, üksikud inimesed, kes on ette helistanud, kellega on kokkulepped, need tulevad. Üks seltskond on muidugi selline, kellele ei jõua kohale midagi," ütles Veidrik.

Doktor ütles, et täna on olnud väga palju neid, kes on vajanud töövõimetus- või hoolduslehte. "Selline mass, et jõud ei käi üle. Ma ei ole jõudnud digitaalseid haiguslehti veel vaadatagi," nentis Veidrik.

Patsiente nõustavad tervisekeskuses õed ja doktor lausus, et telefon on hommikust peale punane. "Probleem on nendega, kes on välismaal ja koju ei pääse. Küsivad, mis saab, kas saab haiguslehega aidata, kuidas on karantiiniga," rääkis Veidrik. Ta tunnistas, et on asju, mis nõuavad ka neilt harjumist ja temagi pole kogu infot jõudnud lugeda.

Doktor Veidrik märkis, et üldiselt on tema nimistus väga head patsiendid, kes teisi austavad ja kehtestatud korda arvestavad. "Nad küsivad, kuulavad ja arvestavad."

Praegu pole tervisekeskusel plaani avada näiteks eraldi nõustamisliini. "Kui asi hakkab üle pea kasvama, siis otsime võimalusi," lausus Veidrik.

Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub, vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.