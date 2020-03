Kuidas läks? Kodune koolikell istutas distantsõppel õpilased ja lapsevanemad arvutite taha

Kuue lapse ema Marge Selder: esimene päev ei läinud hästi

Distantsõpe on mulle nii uus asi, et raske on olnud hakkama saada. Minu lapsed käivad Kunda ühisgümnaasiumis, Kaidi õpib 3. klassis, Kaili 5. klassis, Kairi 7. klassis, Margo 8. klassis, Magnus 9. klassis ja Mihkel 10. klassis. Kõige keerulisem on see, et kuus last on ühe arvuti taga.

Kõik on väga harjumatu. Failid ei avane ja õppimisi on palju, samuti tuleb tihti reageerida kiiresti, õppetükk kohe õpetajale tagasi saata. Kui arvutifail ei taha kohe avaneda, siis võtab kõik veel rohkem aega.

Ma ise ei ole ititeadlik, kui hätta jään, siis vanem tütar aitab. Lastel tuleb palju asju teha vihikusse, nii et saame hakkama.

Kooli tugi on tunnetatav: kui jääd hätta, siis õpetajate numbrid on antud, praegu veel pole ma õpetajale helistanud. Meil on ka klassi sotsiaalmeedias arutelud. Kõik, kes abi vajavad, saavad küsida.

Tapa gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann: juba täna hommikul andsime lastele neli-viis arvutit koju kaasa.

Olen pedagoogina igasuguseid asju näinud ja oma peas kõikvõimalikke stsenaariumeid koostanud, kuid sellise asja peale nagu praegu poleks ilmaski tulnud. Õppetöö kvaliteet võib muidugi kannatada, aga kokkuvõttes on ikkagi tervis tähtis. Kõike muud saab hiljem parandada.

Aimasin, et asi läheb hulluks, ja kooli direktsioon pidas esimesed kriisinõupidamised juba neljapäeval. Kardan, et kõik plaanitu ei hakka toimima, kuid paanikat pole.

Probleem on arvutite ja internetiühendusega. Kool püüab selliseid lapsi aidata, juba täna hommikul andsime lastele neli-viis arvutit koju kaasa. Netiühenduse teema on üleval, see, kuidas seda organiseerida.

Väike-Maarja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Tauno Tihti: püüame anda endast parima

Ei ole hullu selle e-kooliga: vahel viskab "errorit", aga praegu saan asjad aetud.

Kuidas kehalist kasvatust õpetada distantsilt? Iga kool ja õpetaja mõtleb ise välja, kuidas talitada. Ega mulle keegi pole kusagilt kõrgemalt poolt juhiseid andnud, mida teha. See on õpetaja ja kooli asi, kuidas olukord lahendada. Mis on ka mõistetav: kriis on ju nii uus ja tundmatu asi, et selleks ei osatudki valmistuda. Ainekava on ju olemas, eesmärk samuti, aga meetodi nende täitmiseks peavad valima kool ja õpetaja.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm: HEV-õppe lahendusi tuleb otsida kõikide osaliste koostöös

Ilmne on see, et koolile toetuva õppe korraldamine on nakkusohu tõttu reeglina välistatud ja lahendusi peab leidma koduses keskkonnas kõikide osaliste, sealhulgas pere, kooli ja omavalitsuse koostöös. Esiplaanil on nakkusohu üldine vähendamine ja kompromissideks peab olema valmis. Kui on võimalik individuaalsete vajadustega arvestada viisil, mis nakkusohu levikut ei mõjuta, siis loomulikult seda teha ka proovitakse.